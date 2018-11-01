В Раде назвали ответные спецмеры РФ «санкционным списком Порошенко»

Киев, 1 ноября. Принятые в четверг Россией ответные ограничительные меры в отношении украинских юридических и физических лиц являются санкционным списком против команды президента Украины Петра Порошенко, считает первый вице-спикер Рады Ирина Геращенко.

Она пояснила, что первых лиц государства внести в санкционные списки невозможно. Однако, по словам Геращенко, под ответные санкции России попала вся команда действующего главы государства.

«В целом — это санкционный список Порошенко. Все его дипломаты, вся его команда – там», — написала Геращенко на своей странице в Facebook.

В ответ на свое присутствие в списке Геращенко заявила, что для нее российские ограничительные меры якобы не страшны. Киевских политиков, в отношении которых Москва не ввела ограничительные меры, вице-спикер Рады призвала задуматься о том, «что они делают в украинской политике».

В четверг премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал об ответных ограничительных мерах России против 322 физических и 68 юридических лиц Украины. Спецмеры были введены в ответ на недружественные и противоречащие международному праву действия Киева в отношении российских граждан.