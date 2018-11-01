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Песков рассказал журналистам, что привился от гриппа

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Песков рассказал журналистам, что привился от гриппа

Москва, 1 ноября. Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков рассказал журналистам, что сделал прививку от простуды.

На ежедневном брифинге для представителей СМИ в ходе ответа на один из вопросов Песков закашлялся, и журналисты пожелали ему не болеть​​​.

«Нет, пока еще не болею, сделал прививки», — ответил он.

Согласно статистическим данным Роспотребнадзора, по состоянию на 29 октября от гриппа и острых респираторных вирусных инфекций привито свыше 43,8 миллиона россиян.

Автор: Алексей Громов
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