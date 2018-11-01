Песков рассказал о планах Путина приехать в Рим для переговоров с Конте

Москва, 1 ноября. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал о возможности визита российского лидера Владимира Путина в Италию в ближайшем будущем.

Ранее премьер-министр Италии Джузеппе Конте выразил надежду, что уже в ближайшее время он проведет переговоры с Путиным в Риме.

«Да, планируются (переговоры). Сроки будут согласованы», — сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов.

Ранее Конте впервые посетил Россию. По словам итальянского политика, данный визит в Москву укрепил дружбу между двумя государствами. Сам же глава российского государства остался доволен ходом переговоров с Конте, назвав их результативными.