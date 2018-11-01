Россия уже ощетинилась: Штатам напомнили об «Искандерах» под Калининградом

У Российской Федерации и Белоруссии есть все необходимые военно-технические возможности, чтобы отреагировать на появление постоянной военной базы США на территории Польши. Об этом заявил заместитель главы внешнеполитического ведомства РФ Александр Грушко.

«У нас есть весь спектр военно-технических возможностей, которые позволят сделать [ответить] эффективно, не очень затратно», — подчеркнул дипломат.

По мнению директора Центра стратегической конъюнктуры Ивана Коновалова, кроме того, что Российская Федерация «уже ощетинилась «Искандерами» (ОТРК) в Калининградской области, Москва и Минск значительно нарастят в непосредственной близости от польской границы «различные разведывательные средства».

«Речь тут в принципе идет о готовности России и Белоруссии к подобной ситуации (размещение военной базы США. — Прим. ФАН), она ожидаема. Если же это произойдет, то база — и этого никто не будет скрывать — окажется под прицелом наших соответствующих средств. Насколько мне известно, поляки планируют разместить американскую базу в «Сувалкском коридоре», который разделяет Белоруссию и Калининградскую область. И если американцы согласятся там разместиться, они должны понимать, что окажутся в крайне чувствительном месте для России и Белоруссии», — поясняет эксперт.

Собеседник Федерального агентства новостей также добавил: если США согласятся с Варшавой и разместят своих военных в указанном месте, Вашингтону и Пентагону потребуются большие финансовые затраты не только на формирование инфраструктуры самого военного объекта, но и на постоянную подготовку ротационных войск.

«Но даже так эти товарищи не смогут себя там чувствовать расслабленно. Россия и Белоруссия придвинут к «коридору» целый комплекс средств радиоэлектронной борьбы и разведки. Сформируют несколько колец средств противовоздушной и противоракетной обороны. Все это приведет к тому, что база попадет под своеобразный радиоэлектронный колпак», — пообещал Коновалов.

Напомним, в конце мая военное ведомство Польши заявило о желании выделить Соединенным Штатам Америки до двух миллионов долларов за постройку военной базы на собственной территории. Таким образом, Варшава решила разделить с Вашингтоном бремя расходов на создание военно-стратегического объекта.

При этом представители военного ведомства польского государства заявили, что причиной такой инициативы стала постоянно растущая «угроза» со стороны Российской Федерации. Хотя в Москве подобные обвинения сразу же назвали безосновательными.