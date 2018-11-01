Кремль сообщил, когда глава Роскосмоса доложит Путину об итогах расследования ЧП с «Союзом»

Москва, 1 ноября. Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин может доложить президенту РФ Владимиру Путину об итогах расследования причин аварии ракеты-носителя «Союз-ФГ» на одной из ближайших встреч, заявил в четверг пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Как передает корреспондент Федерального агентства новостей, Песков уточнил, что глава государства знает об итогах расследования, однако лично Рогозин о них пока не сообщал.

«Они уже докладывались президенту, не в ходе личной встречи. Это же рабочий процесс. Я не исключаю, что в ходе одной из ближайших встреч это будет сделано», — сказал представитель Кремля.

Авария ракеты-носителя «Союз-ФГ» произошла во время ее запуска с кораблем «Союз МС-10» с космодрома «Байконур». Ранее в Роскосмосе сообщили, что причиной аварии стала неправильная работа датчика, который информирует о расхождении первой и второй степеней ракеты.