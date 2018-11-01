Вашингтон, 1 ноября. Негативные эмоции могут быть полезны в некоторых случаях, в то время как попытка быть всегда положительным может нести за собой неприятные последствия. К такому выводу пришли ученые из Университета Санта-Клара в США.

Исследователи поставили эксперимент, в ходе которого попросили участников ознакомиться с видео, на котором люди отрицали предполагаемую кражу. Часть героев ролика лгала, другая говорила правду, а членам исследовательской группы предстояло высказать свои суждения о виновности.

При этом предварительно участников настроили на разные эмоции. Кого-то попросили посмотреть комедийный сериал для поднятия настроения, а других — выдержки из фильма про онкологию. По итогам эксперимента ученые пришли к выводу о том, что люди в плохом настроении гораздо точнее и быстрее обнаруживают обман, в то время как настроенные положительно участники не настолько восприимчивы к лжи, передает Planet Today.

В связи с этим специалисты пришли к выводу, что такие три негативных чувства, как тревожность, ощущение вины и гнев, хоть и неприятны, но могут принести пользу.

Ранее исследователи из США, Канады, Сингапура и Китая пришли к мнению о том, что мозг начинает работать на новом уровне эффективности, когда ребенок учится обманывать. Ложь, по мнению ученых, позволяет ребенку выйти на новый уровень развития.