Путин в четверг встретится с представителями деловых кругов Германии

Москва, 1 ноября. Президент России Владимир Путин в четверг продолжает работать в Кремлевском дворце в Москве, рассказал пресс-секретарь лидера РФ Дмитрий Песков, сообщает ФАН.

Как стало известно Федеральному агентству новостей, Путин 1 ноября примет участие в открытии Всемирного русского народного собора под эгидой православной церкви. Его будет сопровождать патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Затем у российского лидера запланирована встреча с представителями деловых кругов Германии.

«Они имеют планы по расширению — это уже будет третья встреча в подобном формате», — уточнил пресс-секретарь.

Ранее Путин отметил развитие сотрудничества Москвы и Берлина в сфере культуры. Об этом он сообщил после встречи с канцлером Германии Ангелой Меркель в Сочи.

Путин во время совместной пресс-конференции с Меркель в Сочи обратил внимание на сотрудничество двух стран. Он отметил, что Москва готова к взаимодействию с Берлином на взаимовыгодной основе. По мнению российского лидера, ярким примером такого взаимодействия уже сейчас является сфера культуры.