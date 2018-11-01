Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Политика

Путин в четверг встретится с представителями деловых кругов Германии

44
0 Оставить комментарий

Путин в четверг встретится с представителями деловых кругов Германии

Москва, 1 ноября. Президент России Владимир Путин в четверг продолжает работать в Кремлевском дворце в Москве, рассказал пресс-секретарь лидера РФ Дмитрий Песков, сообщает ФАН.

Как стало известно Федеральному агентству новостей, Путин 1 ноября примет участие в открытии Всемирного русского народного собора под эгидой православной церкви. Его будет сопровождать патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Затем у российского лидера запланирована встреча с представителями деловых кругов Германии.

«Они имеют планы по расширению — это уже будет третья встреча в подобном формате», — уточнил пресс-секретарь.

Ранее Путин отметил развитие сотрудничества Москвы и Берлина в сфере культуры. Об этом он сообщил после встречи с канцлером Германии Ангелой Меркель в Сочи.

Путин во время совместной пресс-конференции с Меркель в Сочи обратил внимание на сотрудничество двух стран. Он отметил, что Москва готова к взаимодействию с Берлином на взаимовыгодной основе. По мнению российского лидера, ярким примером такого взаимодействия уже сейчас является сфера культуры.

Путин в четверг встретится с представителями деловых кругов Германии

 

Автор: Анна Клименко
© 2018 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Обсуждаемое