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Песков переадресовал Минкультуры вопрос о прокатной лицензии фильма «Хантер Киллер»

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Песков переадресовал Минкультуры вопрос о прокатной лицензии фильма «Хантер Киллер»

Москва, 1 ноября. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию с выдачей прокатного удостоверения в РФ американской киноленте «Хантер Киллер», где речь идет о спасении российского президента подлодкой США.

«Это в министерство культуры (с этим вопросом). Я думаю, что Минкультуры вам ответит. Они занимаются выдачей прокатного удостоверения, я не знаю, что это за картина, не в курсе», — отметил он, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Ранее сообщалось, что американский боевик «Хантер Киллер» должен выйти в прокат 1 ноября. Картина повествует о спасении российского президента американской подлодкой.

Автор: Анна Клименко
© 2018 Федеральное агентство новостей
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