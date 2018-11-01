Песков переадресовал Минкультуры вопрос о прокатной лицензии фильма «Хантер Киллер»

Москва, 1 ноября. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию с выдачей прокатного удостоверения в РФ американской киноленте «Хантер Киллер», где речь идет о спасении российского президента подлодкой США.

«Это в министерство культуры (с этим вопросом). Я думаю, что Минкультуры вам ответит. Они занимаются выдачей прокатного удостоверения, я не знаю, что это за картина, не в курсе», — отметил он, передает корреспондент Федерального агентства новостей.