Россия готова делать все возможное для развития отношений с Кубой — Песков

Москва, 1 ноября. Россия имеет давние отношения с Кубой и стремится их развивать.Об этом заявил в четверг пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о кубинском долге, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

«У России давние традиционные отношения с Кубой. Россия готова делать все возможное для их развития. Мы видим взаимность от наших коллег — это не индексируется каким-то отдельным моментом, это постоянный процент», — отметил Песков.

Официальный представитель Кремля добавил, что Москва стремится наращивать объемы экономического сотрудничества с Островом Свободы. При этом он подчеркнул, что на данный момент не может говорить о конкретных деталях.

Напомним, что в 2014 году Россия простила Кубе 30 млрд долларов долга. На днях стало известно, что Москва предоставит Гаване кредит в размере до 50 млн долларов на покупку российской военной техники.