Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Политика

Россия готова делать все возможное для развития отношений с Кубой — Песков

37
0 Оставить комментарий

Россия готова делать все возможное для развития отношений с Кубой — Песков

Москва, 1 ноября. Россия имеет давние отношения с Кубой и стремится их развивать.Об этом заявил в четверг пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о кубинском долге, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

«У России давние традиционные отношения с Кубой. Россия готова делать все возможное для их развития. Мы видим взаимность от наших коллег — это не индексируется каким-то отдельным моментом, это постоянный процент», — отметил Песков.

Официальный представитель Кремля добавил, что Москва стремится наращивать объемы экономического сотрудничества с Островом Свободы. При этом он подчеркнул, что на данный момент не может говорить о конкретных деталях.

Напомним, что в 2014 году Россия простила Кубе 30 млрд долларов долга. На днях стало известно, что Москва предоставит Гаване кредит в размере до 50 млн долларов на покупку российской военной техники.

Автор: Анна Клименко
© 2018 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Обсуждаемое