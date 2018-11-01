Власти Крыма: учения близ границ России чреваты для Киева | 1 ноября | День | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ

Ограничения будут действовать с 1 по 4 ноября в связи с испытаниями управляемых ракет в Херсонской области вблизи Крыма. Как сообщил глава комитета крымского парламента по межнациональным отношениям Юрий Гемпель, Киеву следует задуматься, чем заканчивается бряцание оружием у границ РФ. В данном случае действия Украины приведут к эскалации напряженности. Гемпель напомнил об итогах аналогичных учений в 2001 году: тогда украинские военные сбили российский авиалайнер над Черным морем.

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление об ответных ограничительных мерах в отношении Украины. Как сообщает пресс-служба кабмина, санкции затронут 322 физических и 68 юридических лиц. Как уточняется в сообщении, специальные экономические меры предусматривают блокирование безналичных денежных средств, бездокументарных ценных бумаг и имущества на территории России, а также запрет на перечисление средств за пределы РФ. Как подчеркнул Медведев, ответные санкции затронут граждан и компании Украины, которые наносят вред России, однако украинского народа в целом не коснутся. Напомним, указ о принятии таких мер подписал 22 октября президент РФ Владимир Путин.

Министр транспорта Сирии Али Хамуд сообщил, что в настоящее время сирийские власти обсуждают с Россией участие отечественных компаний в восстановлении железнодорожной ветки от города Тартус до фосфатных месторождений. По его словам, данная линия сейчас нуждается в восстановлении, а в некоторых районах — в строительстве с нуля. Железнодорожная ветка позволит транспортировать фосфаты и использовать их на местном производстве в разных провинциях, пояснил Хамуд. Глава сирийского Минтранса добавил, что объемы перевозки как фосфатов, так и товаров увеличатся благодаря выводу линии за пределы городов, деревень и районов со сложным рельефом.

В память об Александре Захарченко в Донецке появится парк

Первому главе Донецкой народной республики также будет посвящена экспозиция в музее. Об этом сегодня сообщил временно исполняющий обязанности главы ДНР Денис Пушилин. По его словам, в память о Захарченко в ДНР планируется целый ряд мероприятий.

«И самое ближайшее — это открытие экспозиции в музее Великой Отечественной войны, посвященной Александру Владимировичу. Далее — это, конечно, закладка парка», — сказал врио главы ДНР.

Напомним, Александр Захарченко погиб 31 августа при взрыве в кафе «Сепар» в центре Донецка. Президент России Владимир Путин назвал убийство главы ДНР подлым, отметив, что те, кто совершил преступление, «делают опасную ставку на дестабилизацию ситуации в Донбассе».