«Хоть какие-то робкие ростки»: Кремль назвал неизбежной мерой санкции против Украины

Москва, 1 ноября. Санкции в отношении Украины являются зеркальной мерой, Россия не является инициатором такого обмена. Об этом заявил в четверг пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Песков назвал вынужденной мерой санкции в отношении Украины.

«Нельзя исключать, что мы в обозримой перспективе мы дойдем до того момента, когда начнем принимать меры по нормализации и деэскалации конфликта. Еще раз повторяю: Россия не была инициатором обмена подобными ограничениями. Эти ограничения неоднократно вводились. С самого начала мы говорили о том, что здесь практика взаимностей неизбежна», — подчеркнул пресс-секретарь российского лидера.

При этом Песков уточнил, что российская сторона рассчитывает, что ограничительные меры против Украины «дадут хоть какие-то робкие ростки».