Песков прокомментировал договоренности Кабмина и нефтяников о ценах на бензин

Москва, 1 ноября. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал договоренности между российским правительством и нефтяными компаниями о стабилизации ситуации на топливном рынке.

Накануне крупнейшие нефтяные компании взяли на себя обязательство зафиксировать оптовые цены на бензин и дизельное топливо на уровне июня. Отмечается, что такие цены будут держаться до конца этого года. Согласно достигнутым договоренностям, нефтяные компании опускают оптовые цены на топливо до уровня июня с 1 ноября.