Песков прокомментировал договоренности Кабмина и нефтяников о ценах на бензин
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Москва, 1 ноября. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал договоренности между российским правительством и нефтяными компаниями о стабилизации ситуации на топливном рынке.
Накануне крупнейшие нефтяные компании взяли на себя обязательство зафиксировать оптовые цены на бензин и дизельное топливо на уровне июня. Отмечается, что такие цены будут держаться до конца этого года. Согласно достигнутым договоренностям, нефтяные компании опускают оптовые цены на топливо до уровня июня с 1 ноября.
«Подобные оценки дает правительство России. Не хотели бы добавлять наценок. Мы говорили, что будут приниматься меры, вот вы видите какие», — передает корреспондент Федерального агентства новостей слова Пескова.