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Песков прокомментировал договоренности Кабмина и нефтяников о ценах на бензин

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Песков прокомментировал договоренности Кабмина и нефтяников о ценах на бензин

Москва, 1 ноября. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал договоренности между российским правительством и нефтяными компаниями о стабилизации ситуации на топливном рынке.

Накануне крупнейшие нефтяные компании взяли на себя обязательство зафиксировать оптовые цены на бензин и дизельное топливо на уровне июня. Отмечается, что такие цены будут держаться до конца этого года. Согласно достигнутым договоренностям, нефтяные компании опускают оптовые цены на топливо до уровня июня с 1 ноября.

«Подобные оценки дает правительство России. Не хотели бы добавлять наценок. Мы говорили, что будут приниматься меры, вот вы видите какие», — передает корреспондент Федерального агентства новостей слова Пескова.

Автор: Анна Клименко
© 2018 Федеральное агентство новостей
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