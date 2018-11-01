Кремль объяснил участие Путина во Всемирном русском народном соборе

Москва, 1 ноября. Всемирный русский народный собор является мероприятием важного формата, на котором поднимаются вопросы межнационального и межрелигиозного общения и патриотизма, заявил в четверг пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Как передает корреспондент Федерального агентства новостей, об этом он сообщил в ответ на просьбу журналистов объяснить решение главы государства Владимира Путина принять участие в заседании форума 1 ноября.

«Это важный формат. График президента ранее не всегда позволял. Это формат, который касается всего русского мира, это вопросы межнационального и межрелигиозного общения, патриотизма и других ценностей», — подчеркнул Песков.

В 2018 году Всемирному русскому народному собору исполняется 25 лет. Основная тема форума — «25 лет по пути общественного диалога и цивилизационного развития России». Местом проведения XXII Всемирного русского народного собора станет Государственный Кремлевский дворец. Форум пройдет под председательством патриарха Московского и всея Руси Кирилла.