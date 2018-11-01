Это только начало: эксперты прокомментировали введение санкций против Украины

Премьер-министр Российской Федерации Дмитрий Медведев подписал постановление правительства о введении экономических санкций в отношении 68 украинских компаний и 322 граждан, сообщает пресс-служба Кабмина. Подробнее — в материале Федерального агентства новостей.

Постановление правительства №1300, направленное на реализацию соответствующего указа президента Российской Федерации Владимира Путина, подписано 1 ноября и вступило в силу.

«Вводятся специальные экономические меры в отношении физических и юридических лиц Украины, предусматривающие блокирование (замораживание) безналичных денежных средств, бездокументарных ценных бумаг и имущества на территории России и запрет на перечисление средств (вывод капитала) за пределы России. Санкции будут распространяться на 322 физических лица и 68 юридических лиц», — говорится в сообщении правительства РФ.

Давно назревшая мера

Политолог Максим Жаров в беседе с корреспондентом ФАН отметил, что, к сожалению, подобные санкции против украинской элиты, развязавшей гражданскую войну в собственной стране, сильно запоздали.

«Их надо было вводить еще четыре с половиной года назад, после геноцида русских в Одессе, после кровавых попыток штурма Донецка и Луганска. Кроме того, ступенчатое введение санкций сейчас, когда о них сообщается заранее, позволяет украинским политикам, ответственным за геноцид русских на Украине, подготовиться к ним и принять меры по выводу своих капиталов из России. Поэтому какой-то эффект от подобных санкций, конечно, будет, но надеяться на некие серьезные перемены в политике Киева по отношению к Донбассу в связи с этим не стоит», — пояснил Максим Жаров.

Политолог, эксперт Института стран СНГ Артем Журко в интервью корреспонденту ФАН заметил, что введение санкций в отношении Украины — мера, назревшая давно, далеко не сейчас. Украина ведет недружественную политику в отношении России последние четыре года, и, конечно, реакция России, пусть и запоздалая, — это уже хорошо.

«Но хочется верить, что это только начало. Список из 322 физических лиц, в отношении которых будут применяться персональные санкции, впечатляет. Но впечатляет он прежде всего цифрой. Если же разбираться в фамилиях, то лично я существенных персон, экономически влияющих на положение Украины, здесь не вижу. Основу этого списка составляют действующие народные депутаты Верховной рады, лидеры фракций, а также персонажи, реально претендующие на победу в предстоящей президентской гонке, как, например, Юлия Тимошенко или Олег Ляшко», — пояснил Артем Журко.

Однако, отметил эксперт, нужно понимать, что украинские депутаты лишь номинально «народные». Они практически полностью находятся под управлением группы олигархов, делящих фактическую власть на Украине. В эту группу входит и сам Порошенко, избежавший подсанкционной участи, видимо, лишь по причине президентского статуса. В списке тем не менее упомянут его сын.