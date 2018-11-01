Это ответное действие: Песков объяснил причину санкций против Украины

Москва, 1 ноября. Россия не была инициатором введения санкций в отношении Украины, это ответное действие, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Официальный представитель российского лидера, отвечая на соответствующий вопрос о причинах ограничительных мер, объяснил, что санкции в отношении украинского государства были введены в соответствии с указом президента РФ Владимира Путина.

«Дело не в позиции Кремля, был указ президента. Россия не была инициатором обмена, это наше ответное действие», — сказал Песков.

При этом пресс-секретарь добавил, что санкции были введены именно сейчас, а не раньше, поскольку сроки были связаны с исполнением указа главы России.

Напомним, в конце весны президент Украины Петр Порошенко расширил санкции против российских юридических и физических лиц, а также продлил введенный ранее санкционный режим. В том числе неоднократно высказывались обвинения в адрес Москвы касаемо якобы кибератак, вмешательства в конфликт в Донбассе и вхождения Крыма в состав РФ. Заявления не были подкреплены доказательствами.

Впоследствии глава России поручил кабмину разработать специальные меры в отношении украинских физических и юридических лиц из-за недружественных действий Киева. В четверг, 1 ноября, было опубликовано постановление российского правительства, которое подписано премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым. Ответные меры Москвы против Киева коснутся 68 компаний.