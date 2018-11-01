В Совфеде заступились за украинского чиновника, показавшего карту с российским Крымом

Министерство инфраструктуры Украины инициировало расследование, фигурантом которого является его собственный сотрудник, руководитель государственной службы по безопасности на транспорте Михаил Ноняк. Поводом для разбирательства стала карта с российским Крымом, которая была продемонстрирована во время презентации.

«Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян дал поручение начать расследование по использованию главой Укртрансбезопасности Михаилом Ноняком карты с «русским» Крымом», — написала в своем Facebook пресс-секретарь ведомства Марина Томко.

Сам же Ноняк попытался оправдаться и заявил, что презентацию готовил не он, а его подчиненные. Он допустил, что досадный для Киева опус может быть как ошибкой государственного служащего, так и сознательной провокацией.

«Из-за нехватки времени саму презентацию я увидел только во время выступления. В презентации использовали карту Европы, на которой Крым был обозначен как российский!» — отметил руководитель государственной службы по безопасности на транспорте.

Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей прокомментировал ситуацию. Сенатор подчеркнул, что то, как обозначен Крым на тех или иных картах, не имеет значения. Он в любом случае является территорией Российской Федерации, и международному сообществу рано или поздно придется это признать.

«Откровенно говоря, вообще не имеет никакого значения, кто и как обозначает полуостров. Пусть все желающие открывают Конституцию Российской Федерации, где Крымский полуостров обозначен как два субъекта России. С другой стороны, тот факт, что европейцы обозначили Крым российским, свидетельствует о том, что они люди здравомыслящие. Рано или поздно, хотят того или нет, они будут выпускать карты с обозначением Крыма как частью суверенной России», — подчеркнул член высшей палаты парламента.

Он также выразил надежду на то, что все страны признают законность и легитимность воссоединения Крыма с Россией. Сенатор также заступился за чиновника, показавшего карту с российским Крымом.

«Будем надеяться. Честно говоря, они давно уже об этом знают и давно с этим смирились, но пытаются сохранить хорошую мину при плохой игре. Что касается преследования чиновника — это называется охотой на ведьм», — заключил Владимир Джабаров.

Напомним, Крым воссоединился с Россией в 2014 году, за соответствующее решение жители полуострова проголосовали на референдуме. Согласно итогам плебисцита, более 95% избирателей выступили за вхождение Крымского полуострова в состав России. Референдум соответствовал действующим нормативным правовым базам как России, так и всего мира. Несмотря на это, Киев и коллективный Запад безосновательно обвиняют Москву в «аннексии» территории. Вместе с тем стоит отметить, что все больше стран признают легитимность референдума.