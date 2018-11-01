Плохой косплей: фанатам не понравился первый взгляд на Кавилла в образе ведьмака

Лос-Анджелес, 1 ноября. Телеканал Netflix опубликовал ролик, в котором британский актер Генри Кавилл впервые предстал в образе ведьмака Геральта из Ривии.

В нем Кавилл, одетый в ведьмачий доспех, медленно подходит к камере, а затем пьет какое-то зелье, что означает подготовку к битве с чудовищем. Образ знаменитого Белого волка в исполнении Кавилла понравился далеко не всем фанатам ведьмака. Некоторые отметили, что многих необходимых атрибутов не хватает, а другие и вовсе сравнили облачение сериального Геральта с плохим косплеем.

«Тут все на сделано наполовину. Вставить желтые контактные линзы, наложить шрамы, сделать загривок и добавить остальные детали костюма, и сойдет. Если же это и есть финальный продукт, я буду разочарован», — пишет пользователь Jessy в Twitter.

«Это все выглядит как плохой косплей», — огорчается Gggmanlives.

«Его волосы словно вот-вот сползут с него», — отметил пользователь Ves.

Отметим, что решение взять в проект Кавилла, который получил наибольшую известность благодаря роли Супермена, руководство Netflix решило после того, как актер сам обратился к телеканалу и предложил свою кандидатуру, заявив, что является давним поклонником книг и игр по вселенной ведьмака. Позже Netflix обнародовало остальной актерский состав, который имеет не слишком много известных имен. Известно, например, что чародейку Трисс Меригольд сыграет Анна Шаффер, известная по роли Ромильды Вейн в «Гарри Поттере». Ожидается, что сериал выйдет на экраны в 2019 году. Более точной даты пока не называется.