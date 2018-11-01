Минск, 1 ноября. НАТО, а также главы государств, входящих в альянс, не предпринимают никаких мер для восстановления контактов с Россией по военной линии, заявил в четверг замглавы МИД РФ Александр Грушко.

«Руководство альянса и многие лидеры стран НАТО все время говорят о необходимости деэскалации, предотвращения опасных военных инцидентов, избежания ситуаций, когда могут быть неправильно просчитаны военные намерения друг друга, однако палец о палец не бьют, чтобы восстановить контакты по военной линии», — констатировал дипломат.

Грушко подчеркнул, что без нормального диалога обсуждать подобного рода проблемы невозможно. Как обратил внимание замглавы МИД РФ, если заявления НАТО соответствуют ее интересам, они должны подтверждаться конкретными шагами для восстановления нормальных контактов с Россией.

Ранее Грушко объяснил, почему в нынешних условиях говорить о нормальном сотрудничестве России и НАТО невозможно.