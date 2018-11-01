СК просит арестовать трех новых фигурантов дела о пожаре в «Зимней вишне»

Кемерово, 1 ноября. Старший следователь по особо важным делам при председателе СК России просит суд в Кемерово арестовать трех новых фигурантов дела о пожаре в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня». Об этом говорится в сообщении на сайте суда.

Отмечается, что Центральный районный суд в Кемерово 1 ноября рассматривает ходатайство старшего следователя по особо важным делам. Как пишет «Газета Кемерова», оно касается ареста «обвиняемых Комкова Э​​​.В., Чередниченко Н.П., Вишневского В.Н.».

Напомним, крупный пожар в Кемерово произошел 25 марта. Погибли 64 человека, около 80 получили травмы различной степени тяжести. Большинством жертв и пострадавших оказались дети. Фигурантами уголовного дела о возгорании в торговом центре сейчас являются 12 человек. Это владельцы и управляющие зданием, охранник, теперь уже бывшие руководители областного МЧС. Следствие продолжается.