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Названы украинские компании, попавшие под ответные санкции РФ

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Названы украинские компании, попавшие под ответные санкции РФ

Москва, 1 ноября. Москва ввела ответные меры на санкции Киева, ограничения коснутся ряд украинских компаний, в том числе госпредприятия «Укрспирт». Постановление российского правительства, которое подписано премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым, опубликовано на сайте кабмина в четверг.

Ответные меры Москвы против Киева коснутся 68 компаний. В санкционный список попали государственное предприятие «Смолы», запорожское государственное предприятие «Кремнийполимер», «Восточный горно-обогатительный комбинат», компания «Азот», крупное агропредприятие «Зернопродукт МХП», сельскохозяйственное предприятие «Нибулон», мясная фабрика «Фаворит Плюс», «Старинская птицефабрика», «Украинский бекон», компании, занимающиеся торговлей удобрений.

Названы украинские компании, попавшие под ответные санкции РФ

Ранее Медведев подписал постановление правительства о мерах по исполнению указа президента России Владимира Путина. Глава государства поручил 22 октября кабмину разработать специальные меры в отношении украинских физических и юридических лиц из-за недружественных действий Киева.

Киев голословно обвиняет Москву в якобы имевшем место «вмешательстве» в его внутренние дела. Россия неоднократно заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел кризисы.

В конце весны украинский лидер Петр Порошенко расширил санкции против российских юридических и физических лиц, а также продлил введенный ранее санкционный режим.