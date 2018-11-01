Названы украинские компании, попавшие под ответные санкции РФ

Москва, 1 ноября. Москва ввела ответные меры на санкции Киева, ограничения коснутся ряд украинских компаний, в том числе госпредприятия «Укрспирт». Постановление российского правительства, которое подписано премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым, опубликовано на сайте кабмина в четверг.

Ответные меры Москвы против Киева коснутся 68 компаний. В санкционный список попали государственное предприятие «Смолы», запорожское государственное предприятие «Кремнийполимер», «Восточный горно-обогатительный комбинат», компания «Азот», крупное агропредприятие «Зернопродукт МХП», сельскохозяйственное предприятие «Нибулон», мясная фабрика «Фаворит Плюс», «Старинская птицефабрика», «Украинский бекон», компании, занимающиеся торговлей удобрений.

Ранее Медведев подписал постановление правительства о мерах по исполнению указа президента России Владимира Путина. Глава государства поручил 22 октября кабмину разработать специальные меры в отношении украинских физических и юридических лиц из-за недружественных действий Киева.

Киев голословно обвиняет Москву в якобы имевшем место «вмешательстве» в его внутренние дела. Россия неоднократно заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел кризисы.

В конце весны украинский лидер Петр Порошенко расширил санкции против российских юридических и физических лиц, а также продлил введенный ранее санкционный режим.