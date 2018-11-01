Корабль Порошенко тонет, и крысы с него уже бегут: в Госдуме прокомментировали слова Туки

Расторжение Украиной соглашения по Азовскому морю с РФ автоматически сделает весь Керченский пролив российским, а также будет означать, что отношения между двумя странами начнут регулироваться международным морским правом. Об этом заявил заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий Украины Георгий Тука.

«Можно надувать щеки, пока не лопнешь, но РФ после аннексии официально объявила Крым своей территорией, — сказал он в эфире одного из украинских телеканалов. — Соответственно, если мы разорвем соглашение, которое действует сейчас, и перейдем в международную плоскость, то РФ объявит, и с ее точки зрения это будет абсолютно логичным, 12-мильную и 24-мильную зону вдоль Крымского побережья».

Таким образом, по словам Туки, известного своими антироссийскими заявлениями, Керченский пролив с обеих сторон будет «фактически перекрыт этими российскими зонами».

Заместитель председателя Комитета ГД РФ по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками, депутат Государственной думы РФ Виктор Водолацкий в разговоре с корреспондентом Федерального агентства новостей сразу же отметил, что в последние несколько месяцев «любой чиновник украинского правительства и президентской администрации во главе с президентом страны Петром Порошенко делает неоднозначные заявления».

«Это такие фейковые заявления, которые призывают Америку и Европу еще раз обратить внимание на тот факт, что Украина сегодня сдерживает так называемую русскую угрозу для Запада, — подчеркнул Водолацкий. — И последнее заседание Европарламента, где была принята резолюция по Азовскому морю, ясно дает понять, что сценарий пишется не в Киеве. Он пишется в Госдепе [Соединенных Штатов Америки], а все остальные послушно его исполняют».

Депутат удивился, что его украинские коллеги-парламентарии, не вдаваясь в подробности, «тупо проголосовали за эту резолюцию, которая никакого отношения не имеет к международным морским соглашениям».

«Азовское море — это внутреннее море, которое регулируется соглашениями только между Россией и Украиной, — пояснил собеседник ФАН. — И то, что Порошенко заявил о разрыве соглашения, это просто разговоры. Действий, которые служат официальному расторжению подписания протокольных документов, не существует».

Коснулся член фракции «Единой России» и того факта, что Тука выступил не в традиционном в последние годы антироссийском направлении, а против украинского лидера.

«Тука, видимо, не слушал консультантов извне, значит, голова на плечах есть, — сказал депутат. — Хотя его заявления забрать Дон и Кубань как территории Украины иначе как бредовыми идеями не назовешь. Тут надо понимать, что [президентские] выборы уже не за горами (они состоятся в марте 2019 года. — Прим. ФАН). Будет новый президент, у Порошенко-то рейтинг нулевой, и нужно уже пристраиваться в фарватер к тому лидеру, который придет ему на смену».

Поэтому, как полагает Водолацкий, некоторые политики будут кардинально выступать против заявлений президента Украины.