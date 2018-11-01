Опубликован полный список физических и юридических лиц Украины, попавших под санкции РФ

Москва, 1 ноября. Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление об ответных мерах Москвы на антироссийские санкции Украины. Под ограничения попали 322 физических и 68 юридических лиц.

Российские ответные санкции включают в себя запрет на вывод капиталов из России, замораживание ценных бумаг, имущества и денежных средств украинцев и украинских компаний. Среди попавших под эти ограничения видные украинские политики, бизнесмены, судьи Конституционного суда и многие другие.

Отмечается, что Россия откажется от ограничительных мер против лиц из черного списка в том случае, если Украина прекратит действие санкций, введенных против россиян и российских компаний.

Федеральное агентство новостей публикует эти списки.

Перечень физических лиц Украины, против которых вводятся ответные ограничительные меры

1. Абдулов Абдула Юсупович (Абдулов Абдула Юсупович), дата рождения — 30 апреля 1956 г., место рождения — пгт Муратали, Пскентский район, Ташкентская область, СССР

2. Аброськин Вячеслав Васильевич (Аброськін В’ячеслав Васильович), дата рождения — 20 апреля 1973 г., место рождения — г. Симферополь, СССР

3. Аваков Арсен Борисович (Аваков Арсен Борисович), дата рождения — 2 января 1964 г., место рождения — г. Баку, СССР

4. Агафонов Игорь Игоревич (Агафонов Ігор Ігорович), дата рождения — 17 июня 1972 г., место рождения — Киевская область, СССР

5. Алексеенко Андрей Викторович (Алєксєєнко Андрій Вікторович), дата рождения — 29 июля 1963 г., место рождения — Черниговская область, СССР

6. Амельченко Василий Васильевич (Aмельченко Василь Васильович), дата рождения — 28 ноября 1962 г., место рождения — с. Хоромное, Брянская область, СССР

7. Анненкова Наталия Валентиновна (Аннєнкова Наталія Валентинівна), дата рождения — 10 февраля 1975 г., место рождения — г. Червоноград, СССР

8. Антонов Виталий Борисович (Антонов Віталій Борисович), дата рождения — 12 декабря 1962 г., место рождения — г. Стрый, Львовская область, СССР

9. Артюшенко Игорь Андреевич (Артюшенко Ігор Андрійович), дата рождения — 21 сентября 1984 г., место рождения — г. Запорожье, СССР

10. Арьев Владимир Игоревич (Ар'єв Володимир Ігорович), дата рождения — 31 марта 1975 г., место рождения — г. Киев, СССР

11. Бабин Борис Владимирович (Бабін Борис Володимирович), дата рождения — 12 марта 1981 г., место рождения — г. Евпатория, СССР

12. Барна Олег Степанович (Барна Олег Степанович), дата рождения — 18 апреля 1967 г., место рождения — с. Нагорянка, Чортковский район, Тернопольская область, СССР

13. Барщовский Тарас Ярославович (Барщовський Тарас Ярославович), дата рождения — 1972 г., место рождения — с. Братковичи, Львовская область, СССР

14. Бенкендорф Егор Андреевич (Бенкендорф Єгор Андрійович), дата рождения — 14 февраля 1974 г., место рождения — г. Киев, СССР

15. Берѐза Борислав Ефимович (Берьоза Борислав Юхимович), дата рождения — 13 июня 1974 г., место рождения — г. Киев, СССР

16. Береза Юрий Николаевич (Береза Юрій