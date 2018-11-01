ВЦИОМ: 52% россиян не видят угрозы в использовании пользовательских данных третьими лицами

Москва, 1 ноября. Россияне уверены, что их личные данные, размещенные в социальных сетях, доступны и используются третьими лицами, однако не видят в этом угрозы. Об этом свидетельствуют результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения.

Согласно исследованию, 55% жителей РФ считают, что информация о них используется третьими лицами, при этом твердо убеждены в этом только 18% опрошенных. В свою очередь 34% участников опроса высказали противоположное мнение. В том, что их личные данные никого не интересуют, уверены 14% респондентов.

Как выяснили социологи, в целом россияне не считают, что использование их персональной информации третьей стороной может представлять реальную угрозу (52%).

Кроме того, исследование показало, что жители РФ пользуются соцсетями достаточно активно. Так, периодически их проверяют 62% россиян, 41% заходят ежедневно. Опрошенные рассказали, что чаще всего размещают в Сети фотографии и видео (67%), комментируют посты других пользователей (56%), рассказывают о своих увлечениях (30%) и создают собственные тексты и посты (23%).

Опрос ВЦИОМ проводился 24 и 25 сентября. По телефону социологи опросили 3,2 тысячи россиян старше 18 лет.