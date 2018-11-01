BMW раскрыла цены на новые электромобили i3 и i3s в России

Мюнхен, 1 ноября. Немецкий автомобильный гигант BMW назвал стоимость обновленного электромобиля i3 — модель будет доступна в России по цене от 3,8 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Отмечается, что на отечественном рынке будут доступны BMW i3 и BMW i3s. Обе модификации оборудованы батареями на 42,2 кВт/ч, которая сохранила прежние габариты и в то же время стала более емкой. На таком заряде автомобиль может проехать до 395 километров.

Напомним, официальная презентация обновленного BMW i3 прошла в сентябре текущего года — модель получила новые варианты окраски кузова и отделки интерьера. Кроме того, транспортное средство получило адаптивные матричные фары, усовершенствованную мультимедийную систему и другое.