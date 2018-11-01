Кремль прокомментировал слова Лукашенко о помощи в организации выборов в Донбассе



Москва, 1 ноября. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал слова белорусского президента Александра Лукашенко о том, что Белоруссия готова установить контроль в Донбассе на период выборов.

Отвечая на соответствующий вопрос журналистов, представитель Кремля указал на наличие руководства на территории Донбасса — это Донецкая и Луганская народные республики. По его словам, в первую очередь именно они должны определить тот режим контроля, который бы они посчитали уместным.

«Это должно быть их решение. Это надо узнать позицию руководства Донбасса. Насколько знаю, позиция не обсуждалась», — подчеркнул Песков.

Он добавил, что данная тема, сформулированная Лукашенко, не обсуждалась с российской стороной.

Напомним, ранее Лукашенко заявил о готовности Белоруссии подключиться к решению конфликта в Донбассе. Он также сообщил о намерении создать в Минске технический пункт контактной группы по Донбассу. По его словам, Минск готов поддерживать мир на границе России и Украины, а также содействовать в проведении выборов в ДНР и ЛНР.