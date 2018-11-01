Сирия: на восстановление экономики может уйти до 10 лет — помогут РФ, Китай и добыча нефти на шельфе

Сирийский министр экономики Самер Аль-Халиль рассказал в интервью газете «Известия» о ситуации в арабской республике и процессе восстановления страны. По его предположению, на возрождение САР до предвоенного состояния может потребоваться порядка десяти лет. Другие подробности — в материале Федерального агентства новостей (ФАН).

Конечно, говорить о точном сроке, необходимом для выведения экономики Сирии на довоенный уровень, сложно и пока преждевременно, поскольку локальные военные действия еще продолжаются, а точно оценить ущерб, нанесенный террористами и внешними оккупантами, можно будет лишь после их завершения, подчеркнул министр. Но по предварительным и самым скромным подсчетам, можно предположить, что на восстановление уйдет не меньше 10 лет.

Этому, например, может поспособствовать вступление в Евразийский экономический союз (ЕАЭС) или открытие зоны свободной торговли с его странами, что входит в планы Дамаска на будущую перспективу. Прежде правительство САР рассматривает возможности установления особых торговых преференций с некоторыми государствами, в частности, например, с Россией, добавил Аль-Халиль.

Кроме того, в грядущие планы Сирии входит разработка нефтяных месторождений на средиземноморском шельфе. Добыча энергетических ресурсов из новых источников может начаться уже после полного окончания боевых действий в стране, предполагает министр экономики. В настоящее время в наиболее вероятных районах крупных залежей ведутся необходимые исследования.

Серьезно помешать ходу восстановления САР могут лишь западные санкции, также подчеркнул Самер Аль-Халиль. Он заметил, что говорить, например, о полном импортозамещении товаров, поставки которых были серьезно ограничены или прекращены, пока, к сожалению, не приходится. Министр в связи с этим выразил благодарность дружественным странам, благодаря которым Дамаску удается обходить чинимые Западом препятствия и снабжать своих граждан всем необходимым.

Наш собеседник — политолог и директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников — выразил мнение, что возрождение экономики Сирии в названный Аль-Халилем срок при условии соблюдения нынешних темпов ее развития возможно. При этом, однако, стране, безусловно, понадобятся более крупные финансовые вливания извне — со стороны более широкого ряда других государств.

«Десять лет — это все-таки достаточно оптимистичный вариант. Некоторые страны в течение этого времени не могли восстановиться и от меньших войн. Но в данном случае вопрос больше о внешних инвестициях, которые еще могут появиться. Бесспорно, тут будут значительно препятствовать также западные санкции. Если же в возрождение страны все же решит полноценно вложиться, например, Китай или еще какая-то другая страна с независимой от США и Европы экономикой, то довольно стремительное восстановление будет, действительно, возможно. Пока что это вопрос переговоров, над чем еще предстоит серьезно поработать легитимному руководству САР», — отметил эксперт.

В значительной степени реабилитировать экономическую ситуацию в стране, безусловно, может и открытие новых залежей полезных ископаемых. Дмитрий Солонников считает, что у Дамаска, если ему будет помогать Москва, не должно возникнуть серьезных трудностей с разработкой нефтяных месторождений на шельфе Средиземного моря.