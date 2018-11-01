Украинский политолог сообщил, как ответит подергавшему его за бороду Клинцевичу

Киев, 1 ноября. Украинский политолог Александр Охрименко заявил, что не собирается подавать в суд на члена комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франца Клинцевича после перепалки в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Охрименко, отвечая на соответствующий вопрос, предположил, что его собеседник воспринял высказывания «слишком эмоционально», и подчеркнул, что не намерен требовать от Клинцевича извинений. Ответа подергавшему его за бороду сенатору не последует, добавил он.

«Нет, что вы… Нет, это смешно. Я понимаю, что человек не сдержался. Единственное, что я могу — посочувствовать, не больше», — цитирует политолога РИА Новости.

При этом Охрименко добавил, что обижаться в такой ситуации было бы неэтично. Его оппонент «сам может подумать, осознать и в будущем так не делать».

Напомним, инцидент между собеседниками произошел из-за возникшего в эфире передачи спора. Украинский гость студии настаивал на том, что на территории Донецкой и Луганской народных республик якобы находятся российские войска. Клинцевич заявил своему оппоненту, что если он прав, то Украине, как самостоятельной стране, следовало бы объявить России войну.

Ведущая программы Ольга Скабеева упрекнула Охрименко в хамстве, отметив, что эксперт специально провоцирует Клинцевича. В итоге началась словесная перепалка, в пылу которой Клинцевич дернул своего оппонента за бороду.

Произошедшее не осталось без внимания со стороны общественности. Пользователи Сети удивились хамству украинского политолога и немного расстроились, что Клинцевич так легко дернул Охрименко.