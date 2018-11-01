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Кремль объяснил отсутствие Порошенко в санкционном списке России

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Кремль объяснил отсутствие Порошенко в санкционном списке России

Москва, 1 ноября. Президенты стран традиционно не включаются в санкционные списки. Об этом в четверг заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, отвечая на вопрос по поводу отсутствия Петра Порошенко в санкционном перечне РФ, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

«Президент не включается традиционно. По поводу критериев составления списка — обращайтесь к правительству», — заявил Песков, отвечая на вопрос о том, чего хочет Россия добиться от Украины с помощью санкций.

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев 1 ноября подписал постановление правительства о мерах по выполнению указа российского лидера «О применении специальных экономических мер в связи с недружественными действиями Украины в отношении граждан и юридических лиц РФ».

Автор: Кристина Волкова
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