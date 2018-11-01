Кадыров показал, как он борется с большим округлым «авторитетом» гаишников

Грозный, 1 ноября. Глава Чечни Рамзан Кадыров показал, что он делает с «пузатыми» сотрудниками ГИБДД. Пост об «округлостях» правоохранителей он разместил на своей странице в социальной сети Instagram.

Кадыров опубликовал видео, на котором начальник Управления ГИБДД по Чечне — старший лейтенант полиции Идрис Черхигов выполняет упражнение для похудения.

Глава республики поделился со своими подписчиками размышлениями на тему того, как использовать сотрудников ГИБДД Чечни, не желающих следить за собой. По мнению Кадырова, регулировщика ПДД «с большим округлым «авторитетом» можно уволить, но «жалко, у них, наверное, семьи имеются».

«А что если таким взвалить на плечи по мощному шлагбауму и поставить у переездов? Или, скажем увесистые шесты с названиями улиц, чтобы оказывать дополнительные услуги туристам?. Чтоб так и двигались целый день вправо, влево, вперед, назад. Горожанам и гостям удобно и сами, глядишь, стройнее станут», — написал Кадыров.

Кадыров продемонстрировал своим подписчикам Черхигова, который с длинным шестом на плечах крутит корпус в разные стороны. По словам политика, он, увидев у своего племянника «округлости», решил подарить ему палки. Черхигов в свою очередь пообещал Кадырову избавиться от «проблемы» за три месяца, а также заявил, что никто из сотрудников ГИБДД не будет с «большим «авторитетом».