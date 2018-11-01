МИД РФ объяснил, почему нормального сотрудничества РФ и НАТО сегодня быть не может

Москва, 1 ноября. Нормального сотрудничества России и НАТО сегодня не может быть, поскольку такое взаимодействие невозможно, когда государства рассматривают друг друга как противников, заявил в четверг замглавы МИД РФ Александр Грушко.

Он подчеркнул, что в отношениях с Россией НАТО возвращается к политике сдержанности.

«В этих условиях никакого нормального сотрудничества быть не может, потому что сотрудничать можно только, когда государства не рассматривают друг друга как противников», — обратил внимание дипломат.

Грушко добавил, что также для нормального сотрудничества необходимо, чтобы между сторонами существовала объективная сфера интересов, «где сложение усилий будет объективно улучшать безопасность».

Ранее МИД РФ заявил, что Москва совместно с Минском готова эффективно ответить на размещение американской постоянной военной базы на территории Польши. РФ считает, что появление базы нарушит международные договоренности, установленные Основополагающим актом Россия-НАТО.