Украинский разработчик скандальной игры про Освенцим оправдался перед Польшей «ушами российской разведки»

Киев, 1 ноября. Украинская онлайн-игра The cost of freedom («Цена свободы»), которая посвящена событиям в Освенциме, вызвала громкий скандал в Польше, где ее сочли оскорбительной.

По словам руководителя команды украинских разработчиков Дмитрия Дыбина, первоначально планировалось сделать игру про жизнь в концлагере, где можно было выбрать сторону. Либо играть за узников Освенцима, задача которых — спастись из лагеря смерти. Либо играть за надзирателей и заниматься тем, чем занимались фашисты в годы войны — убивать и мучить мирных жителей или пленников.

«Первоначально мы хотели поместить игроков в нацистский лагерь. Чтобы человек мог, скажем, сыграть за деда, победить нацистов и спастись. Ничего плохого в этом я не вижу. Есть множество игр, в которых обыгрываются сценарии и похуже», — отметил Дыбин.

Однако такой подход не понравился жителям Польши, на территории которой и находился печально известный Освенцим. В рекламных трейлерах были показаны кадры расстрела заключенных, в которых нацисты говорили оскорбительные для поляков вещи. Например, звучала фраза: «Где есть гонор великого польского народа? Где ваш гонор, польские псы?!».

Тогда разработчики решили изменить концепцию и сделать игру про побег абстрактных заключенных из абстрактного лагеря, но польское комьюнити уже определилось со своим отношением к игре. Дыбин подчеркнул, что пытался связаться с поляками, однако те отключают телефоны и «не хотят его слушать», пишут украинские СМИ.

«Мне кажется, за этой историей торчат уши российской разведки», — отметил украинский юридический эксперт Александр Иванов.

Отметим, что в последнее время отношения Укр