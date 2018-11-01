Сирия, 1 ноября. Подконтрольная США группировка «Магавир Ат-Таура» заявила о своей готовности к боям против ИГ1 в Дейр-эз-Зоре. Курды начали перебрасывать свои отряды в Хасаку. «Ан-Нусра»*** лишилась одного из полевых командиров в Алеппо, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: провели ответные обстрелы позиций боевиков на юге Идлиба.

«Сирийская свободная армия»** (ССА): готовится к полномасштабному наступлению против курдов в северной части САР.

«Тахрир Аш-Шам»: предприняла очередную попытку атаки позиций САА на севере Хамы; лишилась одного из высокопоставленных полевых командиров в западной части Алеппо.

«Джейш Магавир Ат-Таура»: заявила о готовности к столкновениям с ИГ в провинции Дейр-эз-Зор.

Курды: перебросили свои отряды из района поля Коноко к городу Аш-Шаддади в Хасаке; подверглись нападению неизвестных в Ракке.

ВС Турции: продолжают обстреливать позиции курдов на северо-востоке Алеппо и на севере Ракки.

Провинция Алеппо

Twitter-канал (VivaRevolt) передает, что вооруженные силы Турции продолжают обстр