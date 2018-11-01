Сирия новости 1 ноября 12.30: курды выводят отряды из Дейр-эз-Зора, «Магавир Ат-Таура» готова занять место SDF
Сирия, 1 ноября. Подконтрольная США группировка «Магавир Ат-Таура» заявила о своей готовности к боям против ИГ1 в Дейр-эз-Зоре. Курды начали перебрасывать свои отряды в Хасаку. «Ан-Нусра»*** лишилась одного из полевых командиров в Алеппо, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).
Коротко об итогах противостояния
Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: провели ответные обстрелы позиций боевиков на юге Идлиба.
«Сирийская свободная армия»** (ССА): готовится к полномасштабному наступлению против курдов в северной части САР.
«Тахрир Аш-Шам»: предприняла очередную попытку атаки позиций САА на севере Хамы; лишилась одного из высокопоставленных полевых командиров в западной части Алеппо.
«Джейш Магавир Ат-Таура»: заявила о готовности к столкновениям с ИГ в провинции Дейр-эз-Зор.
Курды: перебросили свои отряды из района поля Коноко к городу Аш-Шаддади в Хасаке; подверглись нападению неизвестных в Ракке.
ВС Турции: продолжают обстреливать позиции курдов на северо-востоке Алеппо и на севере Ракки.
Провинция Алеппо
Twitter-канал (VivaRevolt) передает, что вооруженные силы Турции продолжают обстр