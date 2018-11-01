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Участники изнасилования в полиции Уфы встретились на очных ставках

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Участники изнасилования в полиции Уфы встретились на очных ставках

Уфа, 1 ноября. Следователи проводят очные ставки с участниками нападения на девушку-дознавателя в одном из отделений МВД в Уфе.

О начале проведения очных ставок между подозреваемыми в изнасиловании и их коллегой сообщили в ГТРК «Башкортостан». На основании полученных в ходе процедуры данных сотрудники правоохранительных органов установят обстоятельства происшествия. Подробности пока не раскрываются.

Инцидент в уфимской полиции произошел в ночь с 29 на 30 октября, когда 23-летняя девушка подверглась нападению со стороны трех ее подвыпивших коллег в здании Отдела по вопросам миграции МВД России по Уфимскому району. Дознаватель оказалась дочерью начальника силового подразделения регионального МВД. Для проведения ряда следственных проверок в Уфу прибыли московские специалисты главка собственной безопасности МВД России.

Автор: Екатерина Кухарева
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