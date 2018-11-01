«Амплуа мелочной бабенки»: в Сети раскритиковали Собчак за «битву сумочек» на интервью с Потупчик

Ведущая Ксения Собчак пригласила известного общественного деятеля, главу Фонда открытой новой демократии (ФОНД) Кристину Потупчик для участия в программе «Собчак без правил» на «Дожде». Предполагалось, что в шоу обсудят специфику работы фонда и внутриполитическую ситуацию в стране.

Однако вместо этого экс-кандидат на пост президента РФ и «блондинка в шоколаде» попросила гостью показать содержимое своей сумки. Та согласилась это сделать, только если ведущая продемонстрирует свою.

В итоге Собчак насчитала в сумочке Потупчик 185 тысяч рублей. Общественный деятель пояснила это тем, что «не доверяет банкам» и всегда носит наличные деньги с собой.

В сумке Собчак оказался мобильный телефон, ключи, блеск для губ, салфетки, духи, пудра и наушники.

«Вы не боитесь с такой суммой ездить в общественном транспорте? Вас могут ограбить», — заявила Собчак в эфире шоу.

Собеседница ответила, что не испытывает никакого страха за сохранность своих денежных средств.

Примечательно, что после завершения программы в Сети начали критиковать «битву сумочек» и поведение Ксении Собчак.

Журналистка Екатерина Винокурова, комментируя шоу Собчак с Потупчик, сообщила, что если раньше ее симпатии были на стороне экс-кандидата в президенты, то теперь от них не осталось и следа.

«Удивлена, что Собчак не носит с собой кошелек. Удивлена, что ни у одной нет в сумке паспорта и платежек за ЖКХ. В целом же могу только повторить то, что я довольно давно еще говорила самой Кристине: лет десять назад мои симпатии были бы однозначно на стороне Собчак. А сейчас — нет», — написала Екатерина Винокурова в своем Telegram-канале Ekvinokurova.

Не поняли, чем так привлекли личные вещи Потупчик Ксению Собчак и создатели Telegram-канала Ortega. Авторы канала иронично назвали просьбу ведущей раскрыть сумку «дуэлью на косметичках».

Они обратили внимание на то, что один рекламный пост в Instagram Ксении Собчак стоит столько же, сколько было найдено в сумке у гостьи шоу.

«Двести тысяч рублей, обнаруженные в сумочке Кристины Андреевны, которая из всех возможных карт пользуется только «Тройкой», — это, по меркам Ксении Анатольевны, ничто. Один рекламный пост в Instagram у Собчак столько же стоит по состоянию на январь 2017 года согласно сообщениям журнала Cosmopolitan», — удивились в Telegram-канале Ortega.

Кроме того, авторы канала сравнили судьбы Ксении Собчак и Кристины Потупчик: обе девушки добивались всего сами, однако случай Собчак — особенный, ведь, во многом, ей помогал высокий статус отца, экс-мэра Петербурга.

«Одна его фамилия потом еще долго без лишних вопросов и утомительных согласований открывала двери в самые высокие кабинеты. А Кристина Потупчик родом из глухой деревни во Владимирской области. И никаких, соответственно, фамилий. Так что же, нашли вы в сумке у Кристины хоть что-нибудь, ради чего имело бы смысл туда залезать?» — удивились поступку Собчак авторы Telegram-канала Ortega.

Жестко отреагировали на поступок Собчак во время интервью и в Telegram-канале «Мюсли Лаврова». Авторы канала назвали просьбу ведущей мелочной.

«Собчак не долго смогла играть в благочестивую девицу в костюмах Первой леди. Как только президентская компания закончилась, она вернулась в свое обычное амплуа-мелочной бабенки. Вспомните, как Жириновский проходился по ее внешности во время дебатов, а Ксюша рыдала крокодильими слезами, крича о недопустимости подобных высказываний», — возмутились в Сети.

В Telegram-канале Baronova, комментируя программу Ксении Собчак, отметили, что поддерживают политическую позицию Потупчик. Более того, журналисты оценили человеческие качества гостьи шоу.

«В политике мне Кристина Потупчик в ее нынешнем исполнении точно тоже ближе, чем такие подонки, которыми наполнена до краев и оппозиция, и тем более кремлевская среда.

Для меня как для нормального высокообразованного российского обывателя, который много потратил своих сил и денег на построение гражданского общества в России, Кристина Потупчик оказалась редким примером порядочного и цельного человека на бытовом уровне. Хотя, ну, вот ее я даже не просила о помощи. А она, когда мне было совсем плохо от пережитой череды предательств и обмана, вдруг начала подбадривать меня, заставлять что-то делать и не забивать», — написали в Baronova.

Муниципальный депутат и журналист Люся (Людмила) Штейн также прокомментировала интервью Ксении Собчак с Кристиной Потупчик. По ее словам, любая театральная постановка меркнет рядом с шоу, которое устроила ведущая, заставив гостью вывернуть содержимое сумки в прямом эфире.

Так, собиралась пойти в театр, но теперь сомневаюсь, что сегодня увижу сцену круче, чем в эфире, где Собчак считает налик из сумки Потупчик. — гражданин штейн (@shteyni) October 31, 2018

Сама же Кристина Потупчик после шоу оценила, что ее подписчики в Twitter начали активно обсуждать творчество Владимира Сорокина, о котором она разговаривала Собчак.

«Сходить к Собчак стоило просто ради того, чтобы потом в комментариях к посту об этом обсуждать исключительно прозу Владимира Сорокина», — написала Потупчик в своем Twitter.

Ксения Собчак уже не раз демонстрировала общественности свою нетактичность по отношению к другим людям.

Так, недавно в своем Telegram-канале под жутким названием «Кровавая барыня» она раскритиковала внешний вид главреда RT Маргариты Симоньян, заявив, что волосы журналистки на фото выглядят, как парик.

Писатель и публицист Захар Прилепин заявил, что такой поступок Собчак — глупое поведение «прогрессивного человека», которому нет дела до других.

«Поначалу я подумал, что это какой-то поддельный аккаунт, не Ксении Анатольевны, а какого-то ее не слишком остроумного врага: я же знаю эту милейшую и воспитанную девушку, кандидата в президенты и прочая, и прочая, она не может вести себя так глупо. Но нет: ее аккаунт. Кажется, нет ничего более анекдотичного, чем «праведный гнев» прогрессивных людей», — удивился Прилепин,

Писатель заметил, что такие люди, как Собчак, считают, что могут диктовать другим, как одеваться, выглядеть и думать. Однако на деле такие персоны позволяют себе хамство в адрес других.

«Они — сами по себе! — стиль, мода, милосердие, гуманизм. И все остальные лучшие в мире понятия должны ассоциироваться только с ними. Интеллигенция, конечно же, это они и только они. Они несут добро в лукошке, раздавая всем по ягодке: жри, зверье грязномордое.

Прогрессивным людям можно хамить, плеваться, сардонически хохотать в ответ на любой человеческий вопрос, кривляться, ничего не видеть, когда дело касается своих, и цепляться к любой ерунде, когда речь идет о чужих. Главное для них — кричать хорошо поставленным голосом, когда они огребают сами. И потом снова со слезой в голосе рассказывать, как важно выдавить из себя раба по капле, как важно остаться человеком. », — раскритиковал Прилепин Ксению Собчак.

По мнению Прилепина, единственная реальная заслуга таких персон, как Собчак, в том, что постоянно растет число некультурных людей, позволяющих себя цинично вести.