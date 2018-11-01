Минск и Москва готовы эффективно и не очень затратно ответить на размещение «Форта Трампа» в Польше — МИД РФ

Минск, 1 ноября. Россия и Белоруссия имеют все военно-технические возможности, чтобы отреагировать на размещение постоянной военной базы США в Польше. Об этом рассказал заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко.

По его словам, у двух стран есть «весь спектр военно-технических возможностей». Глушко уточнил, что их достаточно, чтобы «эффективно и не очень затратно» отреагировать на размещение «Форта Трампа».

Ранее в Польше рассказали, где может разместиться «Форт Трамп». Польша готова разместить военную базу США на восточной или северо-восточной границе. Об этом сообщил руководитель канцелярии премьера Польши Михал Дворчик.

В эфире радиостанции RMF FM Дворчик отметил, что на сегодняшний день говорить о конкретных местах размещения военных баз США «слишком рано». При этом он подчеркнул, что «можно сказать наверняка», где хотелось бы, чтобы они расположились. По его словам, это «где-то на восточном фланге, на северо-востоке или на востоке» страны.

Варшава уже подтвердила, что готова выплатить Вашингтону два миллиарда долларов за размещение базы на постоянной основе. Президент страны Анджей Дуда уже придумал ее название — «Форт Трамп» (Fort Trump).