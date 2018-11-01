Донецк, 1 ноября. В Донецкой народной республике с 1 ноября снизили стоимость бензина и дизельного топлива. Об этом сообщил в четверг временно исполняющий обязанности главы ДНР Денис Пушилин.

«Я считаю это большим достижением. Это получилось. На стеллах государственных предприятий вы с пяти утра можете видеть новые цены», — сказал он.

Пушилин отметил, что теперь цены на топливо в республике практически равны стоимости бензина в Ростовской области. Врио главы ДНР пообещал, что в скором времени на новый ценник также перейдут коммерческие заправки.

Новые цены на топливо в Донецкой народной республике были введены с 05.00 утра по местному времени (06.00 по Москве). Ранее жители ДНР платили около 52 рублей за литр бензина марки Аи-95 и около 51 рубля за литр бензина марки Аи-92.

Ранее врио главы ДНР Денис Пушилин сообщил, что в память об убитом в августе Александре Захарченко в Донецке будет заложен парк и откроется экспозиция в музее.