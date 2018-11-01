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Более 25 тысяч китайских автомобилей продано в России за девять месяцев

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Более 25 тысяч китайских автомобилей продано в России за девять месяцев

Москва, 1 ноября. Более 25 тысяч китайских автомобилей проданы в России за девять месяцев. Этот показатель на 15% больше прошлогоднего, сообщили в аналитическом агентстве «Автостат».

Согласно данным агентства, за девять месяцев этого года россияне приобрели 25061 китайских автомобилей. В частности, 11227 граждан страны отдали предпочтение марке Lifan, подняв продажи этих автомобилей в стране на почти 45%. Lifan остается лидером продаж среди китайских автомобилей в России.

На втором месте расположился Chery — 4179 проданных машин. Тройку лидеров замкнул Zotye — 2047 автомобилей.

Более 25 тысяч китайских автомобилей продано в России за девять месяцев

Также популярностью у россиян пользуются Geely (1936 проданных автомобилей) и Haval (1838 реализованных машин). Всего продажи китайских машин в России возросли на 15% по сравнению с данными за девять месяцев прошлого года.

Автор: Катерина Иванова
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