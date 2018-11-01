Театр абсурда: зачем «Новая газета» и Коротков «сливают» собственного информатора

«Новая газета», смачно сев в лужу, теперь пытается в скором порядке избавиться от героя своего провального расследования — Валерия Амельченко. Подробнее — в материале Федерального агентства новостей.

Так, петербургский оппозиционер Владимир Иванютенко, который в декабре прошлого года получил несколько ножевых ранений, внезапно «прозрел» и попросил полицию провести опознание Валерия Амельченко. Якобы это он мог с ножом напасть на нерадивого оппозиционера.

«Все, даже самые мизерные, сомнения в том, что это тот человек, который на меня напал, развеялись», — заявил Иванютенко «Новой газете».

«После этого я поставил в известность своего адвоката, и уже 29 октября решили подать заявление следователю, который ведет мое дело о нападении. Во время подписания протокола следователь вел себя по-хамски и не хотел вносить в документ фразу о необходимости задержания и опознания Амельченко, но в итоге ее туда вписали», — рассказал Иванютенко.

Более того, оппозиционер добавил, что еще одно заявление о розыске и поиске Амельченко написал в том отделении полиции, куда явился сам Амельченко.

Театр абсурда

Политолог и политтехнолог Наталия Елисеева в беседе с корреспондентом ФАН отметила, что мы продолжаем наблюдать театр абсурда от сотрудников «Новой Газеты».