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Звезду сериалов «Бедная Настя» и «Бригада» избили в Москве

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Звезду сериалов «Бедная Настя» и «Бригада» избили в Москве

Москва, 1 ноября. В Москве был сильно избит известный актер Даниил Страхов. Он подвергся нападению после того, как сделал замечание молодым людям, курящим под его окнами.

Как стало известно, 42-летний актер не выдержал запаха табачного дыма. Он спустился вниз и лично попросил молодых людей не курить. Те же ответили агрессивно: неизвестные несколько раз ударили Страхова по голове, после чего скрылись с места.

Пострадавший обратился в полицию и написал заявление по факту произошедшего.

Даниил Страхов известен по ролям в таких телевизионных сериалах, как «Грозовые ворота», «Бригада», «Бедная Настя».

Напомним, несколько дней назад в московском клубе «Бункер» избили и ограбили известного рэп-исполнителя Guf (Алексей Долматов).

Автор: Тимур Румянцев
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