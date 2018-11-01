Донецк, 1 ноября. В Донецке в память об убитом первом главе Донецкой народной республики Александре Захарченко появится парк, также ему будет посвящена экспозиция в музее. Об этом в четверг сообщил временно исполняющий обязанности главы ДНР Денис Пушилин.

По его словам, в память о Захарченко в ДНР планируется целый ряд мероприятий.

«И самое ближайшее — это открытие экспозиции в музее Великой Отечественной войны, посвященной Александру Владимировичу. Далее — это, конечно, закладка парка», — сказал врио главы ДНР.

Глава Донецкой народной республики Александр Захарченко погиб 31 августа при взрыве в кафе «Сепар» в центре Донецка. Также несовместимые с жизнью ранения получил охранник Захарченко, всего пострадали 11 человек. Произошедшее власти республики квалифицировали как теракт.

Президент РФ Владимир Путин назвал убийство главы ДНР подлым, отметив, что совершившие убийство «делают опасную ставку на дестабилизацию ситуации в Донбассе». МИД РФ считает, что причастность Киева к убийству Захарченко практически не вызывает сомнений.