Депутаты Закарпатья просят Гройсмана запретить импорт автомобилей из РФ

Киев, 1 ноября. Депутаты из Закарпатской области выступили с инициативой запретить на Украине импорт российских автомобилей. Об этом сообщил один из парламентариев Верховной рады Роберт Горват.

Авторы предложения, среди которых, помимо Горвата, Василий Петевка и Валерий Лунченко, обратились с просьбой о введении запрета к премьер-министру Украины Владимиру Гройсману. Свою идею Горват опубликовал в социальной сети Facebook.

«Считаем, что нужно не ограничивать, а полностью запретить импорт транспортных средств из страны-агрессора», — пишет парламентарий.

При этом депутаты настаивают на продлении постановления кабинета министров «О ставках ввозной пошлины в отношении товаров производства РФ» и «О запрете ввоза на таможенную территорию Украины товаров производства РФ», которые уже с 1 января 2019 года потеряют свою силу.

Стоит отметить, что это не первая инициатива украинских депутатов и общественников по отношению к российской стороне. В начале октября бывший вице-спикер Верховной рады Руслан Кошулинский потребовал закрыть границу с Россией от «потенциальных врагов». Свою позицию политик объяснил тем, что, по его мнению, в данный момент якобы идет война Украины с Россией и Киеву необходимо позаботиться о том, чтобы якобы «соперник» не проник в государство.

Напомним, отношения между Москвой и Киевом ухудшились на фоне ситуации в Донбассе и вхождения Крыма в состав РФ. Тогда же украинские власти начали проводить политику «декоммунизации», стремясь, по оценкам экспертов, стереть историю своей страны и разорвать культурные связи между народами России и Украины. Со стороны Киева звучат обвинения во вмешательстве в дела Украины, а также в кибератаках и шпионаже. Российская сторона неоднократно заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы страна преодолела политический и экономический кризисы.