Медведев подписал постановление об ответных санкциях против 322 физлиц и 68 юрлиц Украины

Москва, 1 ноября. Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление об ответных ограничительных мерах в отношении 322 физических и 68 юридических лиц Украины. Об этом сообщила в четверг пресс-служба кабмина.

Как уточняется в сообщении, специальные экономические меры предусматривают блокирование безналичных денежных средств, бездокументарных ценных бумаг и имущества на территории России и запрет на перечисление средств за пределы РФ.

Как подчеркнул Медведев, ответные меры затронут граждан и компании Украины, которые наносят вред РФ, однако украинского народа в целом не коснутся.

Россия вводит ограничительные экономические меры в отношении украинских физических и юридических лиц в ответ на недружественные и противоречащие международному праву действия Киева против граждан РФ. Указ о принятии таких мер подписал 22 октября президент РФ Владимир Путин.

Украина бездоказательно обвиняет Россию в якобы имевшем место вмешательстве в ее внутренние дела. Москва неоднократно подчеркивала, что не является стороной внутриукраинского конфликта в Донбассе и заинтересована в том, чтобы Киев как можно скорее разрешил кризис в стране.

В мае президент Украины Петр Порошенко расширил санкции в отношении российских юридических и физических лиц и продлил ограничительные меры, которые были введены ранее.