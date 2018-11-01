Порошенко, Аваков и другие: названы имена украинцев, оказавшихся под санкциями РФ

Москва, 1 ноября. Подписанные председателем правительства РФ Дмитрием Медведевым меры коснутся судей Конституционного суда Украины, депутатов Верховной рады Украины, крупных предпринимателей, чиновников администрации главы Украины Петра Порошенко. Об этом в четверг сообщает пресс-служба кабинета министров.

Отмечается, что антиуукраинские санкции будут распространяться на 322 физических лица и 68 юридических лиц. В санкционном перечне оказались: сын украинского главы Петра Порошенко Алексей, лидер партии «Батькивщина» и экс-премьер Украины Юлия Тимошенко, депутаты Рады Олег Ляшко и Дмитрий Ярош, глава ГПУ Юрий Луценко, начальник ВСУ Виктор Муженко, бизнесмен Арсен Аваков и другие.

Ранее глава кабмина Дмитрий Медведев подписал постановление правительства о мерах по исполнению указа президента Российской Федерации «О применении специальных экономических мер в связи с недружественными действиями Украины в отношении граждан и юридических лиц РФ».

Российский лидер Владимир Путин 22 октября 2018 года поручил правительству разработать специальные меры в отношении украинских физических и юридических лиц по причине недружественных действий Украины.