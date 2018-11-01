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Число пострадавших в ДТП под Ульяновском увеличилось до 19 человек

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Число пострадавших в ДТП под Ульяновском увеличилось до 19 человек

Ульяновск, 1 ноября. Число пострадавших в дорожно-транспортном происшествии в Ульяновской области возросло до 19 человек, сообщили в региональном министерстве здравоохранения.

Ранее сообщалось, что в результате аварии пострадали семь человек.

По словам представителя министерства, в результате автомобильной аварии пострадали 19 человек, в том числе трое детей. 12 человек были госпитализированы, среди них двое детей и беременная женщина. Остальные семь человек получили медицинскую помощь на месте происшествия.

Как передает РИА Новости со ссылкой на представителя Минздрава, состояние 11 пострадавших оценивается как удовлетворительное. Один из госпитализированных впоследствии отказался от госпитализации.

Напомним, водитель маршрутки «Луидор», которая следовала по маршруту ««Димитровград – Новая Малыкла», не справился с управлением и влетел в кювет, и машина опрокинулась. ДТП произошло около 08.00 1 ноября.

На  месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции, они выясняют все обстоятельства аварии.

Автор: Дарья Смолина
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