Глава ОКР рассказал о позитивных изменениях в отношении спортивных организаций к РФ

Москва, 1 ноября. Глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков рассказал о позитивных изменениях в отношении международных спортивных организаций к РФ.

Руководитель ОКР отметил, что восстановление Всероссийской федерации легкой атлетики — отдельная история.

«Руководство федерации оспорило в CAS решение совета Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF), продлившей их отстранение. Посмотрим, какое решение примет суд», — заявил Поздняков.

Что касается Союза биатлонистов России, то в середине этого месяца у Позднякова намечена встреча с новым руководителем IBU Олле Далином, где стороны обсудят двусторонние шаги для нормализации отношений, пишут «Известия».

Стоит отметить, что восстановление прав Олимпийского комитета России (ОКР) в Международном олимпийском комитете и возвращение полноправного статуса Российского антидопингового агентства (РУСАДА) позволяют рассчитывать, что все скандалы, связанные с докладом канадского юриста Ричарда Макларена, останутся позади.