«Ножки Буша» не пройдут: в России пресекли контрабанду куриных окорочков из США

Запрещенная продукция из США если и присутствует на российском рынке, то в «совершенно незначительных объемах», сообщили Федеральному агентству новостей в Россельхознадзоре. В том числе и благодаря работе самого ведомства, которое недавно пресекло контрабандный канал поставок американских окорочков на территорию РФ.

В конце сентября на железнодорожной станции в Смоленской области территориальным управлением Россельхознадзора совместно с Управлением ФСБ России по Смоленской области были досмотрены 39 железнодорожных контейнеров с мясом птицы (куриные окорочка), следовавших из Литвы в Казахстан. При досмотре продукции, помимо многочисленных несоответствий в сопроводительных документах, были выявлены факты замены в Литве всех ввезенных из США контейнеров и повторного их пломбирования.

Досмотр грузов общим объемом 1044,4 т показал, что окорочка упакованы в картонные короба, на боковую часть которых нанесены маркировочные этикетки на английском языке. Согласно маркировке, поставщики окорочков — американские предприятия Mountaire Farms и Pilgrim's Pride.

Данная продукция предназначалась для поставок в Казахстан, однако соседняя страна не являлась конечным пунктом.

Сальмонелла и другие

«В течение 2017—2018 годов пресекались попытки ввоза небольших партий американских окорочков из Казахстана в Россию без ветеринарно-сопроводительных документов, но с маркировкой, указывающей изготовителей», — отметили в Россельхознадзоре.

Это были все те же американские компании.

«Ввоз и последующая реализация американских окорочков были предотвращены в Омской, Новосибирской и Оренбургской областях, граничащих с Казахстаном», — добавили в ведомстве.

В результате был усилен контроль за поставками в Россию и транзит через ее территорию птицеводческой продукции.

Заметим, что борьба контролирующих органов с американскими окорочками связана не только и даже не столько с режимом санкций, которые Россия применила к США и ряду других стран в ответ на принятие ими ограничительных мер против нашей страны, сколько с соображениями о здоровье российских потребителей.

«Партии, которые были выявлены в Смоленске, по результатам лабораторных исследований не соответствовали нормам безопасности, — рассказали в Россельхознадзоре. — Часть куриных окорочков сопровождалась документами, согласно которым продукция была произведена осенью 2017 года и хранилась в Литве много месяцев неизвестно в каких условиях. А до истечения ее срока годности, к моменту поступления в Россию, оставался один день».

Кроме того, в то время когда данные компании имели право поставлять в Россию свою продукцию, в ней неоднократно выявлялись нарушения ветеринарно-санитарных требований, действующих в нашей стране, подчеркнули в контролирующем органе.

Действительно, случаи, когда крупнейшие поставщики американской курятины выбрасывали на российский рынок недоброкачественные продукты, наблюдались неоднократно. В частности, в продукции предприятия Mountaire Farms (Р 7470) в 2009—2011 годах лабораториями Россельхознадзора были обнаружены сальмонеллы, а также зафиксировано превышение количества мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ) и выявлены остатки лекарственного средства — никарбазина. Об ведомство сообщило ФАН в официальном письме.

В птицеводческой продукции предприятия Pilgrims Pride (Р 1272), по данным Россельхознадзора, в 2012 году были выявлены листерии и сальмонеллы, а в 2014 году — превышение количества КМАФАнМ. Весной этого года наши казахстанские соседи по результатам своих проверок также обнаружили сальмонеллу в американских окорочках.

«Грязные технологии»

Стоит вспомнить, что у России были особые отношения с американской курятиной. Еще в 1990 году было подписано торговое соглашение между президентом СССР Михаилом Горбачевым и президентом США Джорджем Бушем-старшим о поставке в Советский Союз замороженных куриных окорочков, которые получили название «ножки Буша». Неспособное решить проблему продовольственного дефицита в стране за счет собственного производства руководство позднего СССР предпочло просто закупать американские окорочка.

Но даже когда дефицит ушел в прошлое, «ножки Буша» все равно продолжали активно поставляться в Россию. У обнищавшего в результате либеральных реформ населения они пользовались популярностью благодаря обильной рекламе. До сих пор в памяти многих российских граждан держится реклама, где американские окорочка журавлиным клином летят в Россию.

Была, впрочем, и другая причина такой популярности — низкая цена. Американские производители мяса птицы демпинговали, поскольку куриные ножки в самих Штатах большим спросом не пользовались.

Дело в том, что американские потребители предпочитают белое мясо темному, видя в нем более здоровую альтернативу с более высоким содержанием жира. Таким образом, контракты с Россией обеспечивали американским птицефабрикам более высокий уровень загрузки и, соответственно, более высокий уровень рентабельности.

По мере того как в нашей стране развивалась собственная бройлерная промышленность, отношение россиян к «ножкам Буша» постепенно менялось. Народ все больше начинал предпочитать отечественного производителя, хотя демпинг по-прежнему оставался сильным оружием в руках американцев.

Дешевизна, кстати, обеспечивалась в том числе и за счет использования «грязных технологий». В частности, для обеззараживания в США применяются соединения хлора в высокой концентрации — на российских птицефабриках эта технология не используется.

Кроме того, американские птицеводы долгое время имели широкие квоты и прочие преференции на поставку своего мяса в Россию. В конце концов, российское правительство все-таки обратило внимание на «ножки Буша» в экономическом и санитарном аспекте.

С черного хода

Накануне 2009 года главный ветеринарный врач России Николай Власов сообщил что Вашингтон так и не предоставил Россельхознадзору официального ответа на вопрос: на каких птицеводческих предприятиях в США для обработки куриных тушек не используется хлор? Поэтому поставки были приостановлены. Потом они возобновлялись, снова приостанавливались из-за нарушений санитарных норм, о которых говорилось выше, но точка в данном вопросе была поставлена в 2014 году — после введения эмбарго на импорт сельхозпродукции из западных стран.

Но, как видим, «ножки Буша» не оставляют попыток проникнуть на российский рынок с черного хода. Как говорится, их в дверь — они в окно.

Кстати, окорочка — не единственный санкционный продукт, который пытается нелегально проникать на российский рынок. Как сообщают в Россельхознадзоре, в основном речь идет о продукции растительного происхождения: овощи (томаты, пекинская капуста), фрукты (яблоки, груши, персики, нектарины, виноград, слива) и грибы (шампиньоны).

Впрочем, Россельхознадзор тут не дремлет: с момента вступления в силу в 2015 году указа президента РФ №391 «Об отдельных специальных экономических мерах, применяемых в целях обеспечения безопасности Российской Федерации» этим ведомством было уничтожено свыше 25 тысяч тонн нелегальной растительной и 900 тонн — животноводческой продукции, попавшей под ответные экономические меры. Среди наиболее часто выявляемых — томаты, яблоки, груши, сыры, свиной шпик.

«Ножек Буша» в этом списке, считай, нет. Хочется надеяться, что в Россию они уже не пройдут.