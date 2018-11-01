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Более 10 пострадавших в Керчи остаются в больницах Крыма

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Более 10 пострадавших в Керчи остаются в больницах Крыма

Симферополь, 1 ноября. 11 пострадавших в результате взрыва и стрельбы в Керченском политехническом колледже остаются в больницах Крыма, сообщили в пресс-службе Минздрава республики.

В республиканской детской клинической больнице остаются пять человек. Двое проходят лечение в симферопольской больнице скорой помощи №6, один — в республиканской больнице имени Семашко. В городской больнице №1 в Керчи находятся еще трое пострадавших.

«На стационарном лечении остаются 11 пострадавших, — приводит слова представителей Минздрава РИА Новости,  — еще несколько человек были выписаны накануне».

Напомним, трагедия произошла 17 октября. Так называемый «керченский стрелок» Владислав Росляков, по версии следствия, устроил взрыв и стрельбу в колледже. В трагедии погибли 21 человек, десятки пострадали.

Автор: Катерина Иванова
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