Почти 300 тысяч автомобилей проехали по Крымскому мосту в октябре

Симферополь, 1 ноября. Более 287 тысяч автомобилистов воспользовались переправой через Керченский пролив в октябре текущего года, сообщили в пресс-службе «Управления федеральных автомобильных дорог «Тамань».

«В октябре 2018 года по Крымскому мосту проехали 287,1 тысячи транспортных средств в обе стороны», — говорится в сообщении.

При этом оператор отметил, что в общей сложности по Крымскому мосту с момента его открытия проехали более 3,059 миллиона автомобилей. Среднесуточная интенсивность движения во втором осеннем месяце при этом составила около 9,26 тысячи транспортных средств. Подчеркивается, что трафик по обоим направлениям распределяется равномерно.

Кроме того, за прошедший месяц по мосту через Керченский пролив проехали более 52,4 тысяч грузовиков, что составляет 18% от общего трафика. Это стало возможным после того, как с 1 октября сняли ограничение на движение большегрузов массой более 3,5 тонны.

Крымский мост, соединяющий Крым с Таманским полуостровом, открыли в мае 2018 года. Президент России Владимир Путин принял участие в торжественной церемонии открытия автомобильной части моста через Керченский пролив. Работа по строительству переправы была завершена со значительным опережением графика.

Ранее стало известно, что безопасность транспортного перехода через Керченский пролив по Крымскому мосту будет обеспечивать Росгвардия. Соответствующий законопроект приняла Государственная дума РФ.