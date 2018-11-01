Тяжелый механизированный мост установят в Туапсинском районе

Москва, 1 ноября. После наводнения в Туапсинском районе Краснодарского края установят тяжелый механизированный мост, сообщили в четверг в МЧС РФ.

Как уточнили в ведомстве, мост уже был отправлен автомобильной колонной из Тульского спасательного центра МЧС РФ.

«В 05.00 1 ноября из Тульского спасательного центра убыла колонна автомобильной техники с тяжелым механизированным мостом в населенный пункт Кирпичное Туапсинского района», — цитирует представителя министерства РИА Новости.

Ожидается, что на место тяжелый механизированный мост будет доставлен во второй половине дня 3 ноября.

Наводнение накрыло Краснодарский край на прошлой неделе. Из-за сильных ливней подтопленными оказались территории Туапсинского и Апшеронского районов Краснодарского края, а также города Сочи. Жертвами стихии стали шесть человек, судьба двоих остается неизвестной.

Ранее сообщалось, что власти Кубани направили 130 миллионов рублей на ликвидацию последствий наводнения.