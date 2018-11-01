Лицензия на убийство: эксперт объяснил, зачем Порошенко хочет заморозить целые города на Украине

Из-за разрешения правительства Украины отключать газ зимой за долги по коммунальным платежам могут замерзнуть целые города. С таким заявлением выступил депутат Верховной рады Александр Вилкул. Подробнее — в материале Федерального агентства новостей.

По словам Вилкула, действия Киева — это фактически лицензия на убийство.

«Никогда нельзя было в минусовую температуру газ отключать», — сказал политик.

Он добавил, что у украинцев скопилось 38 миллиардов гривен (более 88 миллиардов рублей) долгов по коммунальным платежам.

«Долги по коммуналке выросли в семь раз за последние пять лет. И не потому, что люди не хотят платить, или потому, что люди плохие. Потому что у людей просто банально нет денег», — заключил депутат.

Порошенко хочет заморозить Украину

Директор Центра стратегического анализа Института инновационного развития Андрей Иванов в беседе с корреспондентом ФАН отметил: при продолжении нынешней политики официального Киева жители Украины действительно могут замерзнуть этой зимой. В принципе, каждый год перед наступлением зимы существуют такие опасения.

«Сейчас ситуация отличается тем, что долгосрочные перспективы складываются для Киева очень плохо. Украина как транзитер газа становится все менее привлекательной, будет строиться «Северный поток — 2», идут переговоры о прокладке газопровода по дну Черного моря. Страны Европы объективно не хотят зависеть от украинских властей», — пояснил Андрей Иванов.

По мнению эксперта, есть и такой фактор, что президент Украины Петр Порошенко фактически начал предвыборную кампанию. Он сделал ставку на воинственную риторику.

«Проще говоря, перед ним стоит выбор: заморозить своих граждан и показать принципиальность либо пойти на компромисс и проиграть в риторике. Для любого здравомыслящего человека ясно, что заморозить людей — худшее, что можно сделать для собственного рейтинга. Но ведь украинские политики не хотят видеть очевидного.